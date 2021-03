Irmã de Gil se revolta e faz desabafo: ‘sai dessa casa agora’

Depois da 'DR' com Juliette, Gilberto chorou muito sozinho: "Uma semana de cada vez, tô me achando alguém horrível, meu Deus".

"Por mim Gilberto sairia dessa casa agora mesmo! Estou cansada desse abuso psicológico, a internet é hipócrita. Gil, pede para sair, tua família te espera com muito amor. Você não entrou aí para ser desmoralizado desse jeito. Sai, Gil, pede para sair! Hoje minha oração é Deus falar com você e você sair dessa casa", escreveu.

No Instagram, a irmã do doutorando em Economia, Janielly Nogueira, fez um desabafo sobre os ataques e afirmou que vai orar para que ele saia do programa.

Gilberto se tornou um dos participantes mais populares do BBB21, e nas últimas semanas vem enfrentando momentos turbulentos na casa e também na internet, com a repercussão das suas recentes atitudes, especialmente em relação a Juliette.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.