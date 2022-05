Irmã de Gabigol chora ao ver resultado de plástica no nariz

No Instagram, ela comemorou o resultado do novo rosto: "Eu fiquei chocada porque, por mais que vocês não notassem, meu nariz sempre foi algo que me incomodou e eu já tinha falado sobre isso algumas vezes" . "Desde pequena eu sorria o mínimo possível porque já não gostava do meu nariz e também editava ele em algumas fotos.. A ponta era caída/grossa e a lateral bem abertinha quando sorria, então eu tinha um jeito certo pra deixar ele do jeito que gostava", explicou.

A caçula do craque do Flamengo também colocou 250 ml de próteses de silicone em cada seio na mesma cirurgia.

Dhiovanna Barbosa, irmã do jogador Gabigol, não segurou a emoção ao se ver no espelho pela primeira vez após tirar o curativo da rinoplastia que fez recentemente.

