Influenciadora que perdeu perna reviveu superação em série sobre Boate Kiss

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Era 27 de dezembro de 2014 quando Paola Antonini se envolveu em um acidente que mudaria sua vida para sempre. Ela viajava para Búzios para passar o fim de ano, e ficou presa entre dois carros quando o veículo em que estava foi atingido por um motorista alcoolizado. 14 horas depois, a modelo saiu de uma cirurgia com a perna esquerda amputada.

Desde então, Paola viu sua vida se transformar drasticamente. Hoje ela é influenciadora, se dedica ao Instituto Paola Antonini, para a reabilitação de pessoas com deficiência, e acabou de fazer sua estreia como atriz na série "Todo Dia a Mesma Noite".

Na série da Netflix que retrata a tragédia da boate Kiss em Santa Maria (RS) e a busca de pais e sobreviventes por justiça, Paola interpreta uma personagem que sai da boate com vida, mas perde a perna por complicações durante seu resgate.

Assim como as outras personagens da série, Grazi (vivida por Paola é inspirada em uma pessoa real, mas se comporta como uma junção de outras histórias atravessadas pela tragédia. No entanto, a escalação de Antonini tem um toque especial.

"Me convidaram para fazer o teste e eu fiz. Eu queria muito fazer parte desse projeto e ajudar a contar essa história", confessa Paola, em entrevista a Splash. "É minha primeira experiência como atriz."

Hoje aos 28 anos, Paola enxerga que sua história e a de Grazi são diferentes, mas admite que pegou uma coisa ou outra de sua própria experiência com a recuperação para a ficção.

"As histórias são muito diferentes e há muita coisa envolvida, mas existe uma coisa que une as histórias, que é justamente a perna perdida. E isso acabou juntando tudo. Quando eu perdi minha perna, precisei reaprender a andar, tudo isso foram momentos que eu vivi. E é muito importante retratar isso", pontua.

Através de seu instituto, fundado em dezembro de 2020, Paola ajuda na reabilitação de pessoas com deficiência física. A organização faz doações de próteses, órteses, cadeiras de roda e acessórios para reabilitação, além de oferecer assistência psicológica e fisioterápica.

"Acredito que eu me ver ali, uma pessoa com deficiência, mostrando para as pessoas como é a verdade, como é dolorosa e complexa toda essa recuperação, cumpre um papel social muito grande. Fiquei muito honrada de contar isso."

Em suas redes sociais, Paola tem comemorado a repercussão do trabalho da equipe e de sua própria atuação. Ela compartilhou imagens do seu encontro com Kelen, que foi uma grande inspiração para a sua personagem.