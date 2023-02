Tiago Abravanel faz terapia para lidar com traumas do BBB 22

O convidado descreve a sensação de participar do BBB 22 como se tivesse vivido um sonho. “Não é um sonho de romantizar. O sonho mesmo. Sabe quando você acorda e conta a história da sua cabeça? A impressão que me dá é que foi nesse lugar. É como se tivesse sido um dormir e acordar", completou.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tiago Abravanel, 35, ainda faz acompanhamento psicológico para lidar com o turbilhão de emoções que foi participar do BBB 22 (Globo).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.