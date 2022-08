Influencer Ingrid Ohara desiste de participar do ‘De Férias com o Ex Celebs

Ingrid Ohara que já participou da edição 2021, do “De Férias com o Ex: Celebs”, postou em sua conta no Twitter, que desistiu de participar esse ano do reality show. O programa mais uma vez vai contar com famosos da música e da internet.

“Acabei de tomar a difícil decisão de não ir para o De Férias com o Ex esse ano”, escreveu a influenciadora digital, na madrugada dessa quinta-feira. “Ainda não é o momento de viver uma segunda temporada (…) Eu espero que ela me perdoe por não ir”, completou.

Poucas horas depois, ela apagou o tweet. Segundo o perfil de fofocas no Instagram, “Gossip do Dia”, o motivo da desistência de Ingrid seriam MC Mirella e William Guimarães. Ele é ex namorado da garota, e a funkeira já ficou com Ingrid algumas vezes.

Ainda segundo o “Gossip”, o influenciador teria entrado em contato com ex, e pedido para ela não entrar no reality de pegação, já que eles terminaram recentemente. A própria Ingrid teria confirmado a história para a página.