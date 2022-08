Ex-BBB Viih Tube confessa que está apaixonada por Eliezer

Vivendo um affair há dois meses com Eliezer, Viih Tube confessou que está apaixonada pelo ex-participante do BBB22.

A influencer, que participou do BBB21, fez a revelação no Twitter. "Que saudade que eu estava dele. Gente, eu estou realmente apaixonada. Me lasquei", escreveu.

Vitória estava em Dubai e nas Maldivas e antes disso havia viajado para Fernando de Noronha com Eliezer. Ela chegou das viagens internacionais hoje já com saudades do designer que no BBB22 ficou com Maria e Natália Deodato.