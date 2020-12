Infectado com Covid, Leonardo se aglomerou com amigos, diz colunista

Mesmo com a esposa com Covid-19, Leonardo, 57 anos, fez uma sessão de bebedeira e futebol com amigos na segunda-feira (7), na véspera de ter obtido o resultado positivo do teste para coronavírus.

Segundo o colunista Erlan Bastos, do Observatório dos Famosos, do Uol, o sertanejo se aglomerou na Arena Londrina, no Paraná, na segunda-feira.

Leonardo acaba de se recuperar de uma dengue, e confirmou nesta terça (8) o resultado positivo para o novo coronavírus. "hoje infelizmente testei positivo para Covid-19, estou bem, mesmo tendo acabado de passar por um dengue. Peço as orações de todos, para Deus abençoar não só a mim, mas a minha mulher Poliana e minha sogra que também foram diagnosticadas, que Deus abençoe todos que estão passando por essa doença e momento difícil", afirmou.