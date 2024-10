Harry Styles se pronuncia sobre morte de Liam Payne: 'devastado'

Após Louis e Zayn, foi a vez de Harry Styles prestar sua homenagem ao amigo Liam Payne, com quem dividiu o palco por anos durante o One Direction. Payne faleceu ao cair do terceiro andar de um hotel onde estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina.

Leia o que Harry Styles escreveu:

"Estou verdadeiramente devastado com a morte de Liam.

A maior alegria dele era fazer as outras pessoas felizes, e foi uma honra estar ao lado dele enquanto ele fazia isso.

Liam viveu de forma intensa, com o coração na mão, e tinha uma energia para a vida que era contagiante. Ele era caloroso, solidário e incrivelmente amoroso. Os anos que passamos juntos permanecerão para sempre entre os mais preciosos da minha vida. Sentirei falta dele para sempre, meu querido amigo.

Meu coração está com Karen, Geoff, Nicola e Ruth, seu filho Bear, e todos ao redor do mundo que o conheceram e amaram, assim como eu.

— Harry.".

Styles, que não postava nada no Instagram desde o ano passado, abriu uma exceção para se pronunciar publicamente sobre a partida do amigo. Até o momento, o único a não falar publicamente, fora do pronunciamento em conjunto do One Direction foi Niall Horan, que era quem estava aparentemente mais próximo de Liam, já que o cantor foi a Argentina para assistir ao show de sua turnê na América do Sul, mas acabou permanecendo no país após as apresentações.