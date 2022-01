Harry e Meghan pressionam Spotify após saída de Neil Young da plataforma

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O príncipe Harry e Meghan Markle revelaram que também pediram ao Spotify para fazer mudanças em relação à publicação de informações falsas sobre a Covid-19 após a saída do músico Neil Young da plataforma nesta semana. A informação é da revista americana Variety.

O casal se pronunciou através de sua fundação e produtora, a Archewell, que tem um contrato exclusivo com a empresa de streaming de áudio --apesar de, até agora, ter publicado apenas um episódio de podcast, em dezembro de 2020.

Segundo o comunicado divulgado à imprensa, a primeira vez que o duque e a duquesa de Sussex entraram em contato com o Spotify para expressar a preocupação em relação às informações falsas a respeito da pandemia encontradas na plataforma foi em abril de 2021.

O casal não mencionou o podcaster Joe Rogan --pivô da saída de Young da plataforma-- na ocasião, mas o contato teria sido feito na mesma época em que Rogan chamou a atenção e foi criticado por sugerir que jovens saudáveis não precisam se vacinar contra a Covid-19 em seu podcast.

Na mensagem mais recente, um representante da Archewell afirma que tem trabalhado para combater a crise global de desinformação desde a sua criação. "Nós continuamos expressando nossas preocupações ao Spotify para garantir que mudanças na plataforma sejam feitas para ajudar a lidar com essa crise de saúde pública. Esperamos que o Spotify atenda a esse momento e estamos comprometidos em continuar nosso trabalho juntos", diz a mensagem.

Uma usuária do Twitter chamou a atenção para a participação de Harry no podcast "Armchair Expert", de Dax Sheppard, em maio de 2021. No trecho destacado, o britânico afirma que é necessário tomar cuidado com o que se fala, porque "as notícias não existem mais simplesmente como notícias " e que as pessoas poderiam ouvir Rogan e pensar que ele pudesse estar certo. "Se você tem uma plataforma, tem responsabilidades", diz.

O posicionamento do casal vem após o episódio com Neil Young, que criticou o espaço dado a Rogan pelo Spotify e que também levou a cantora Joni Mitchell a pedir para que seu catálogo fosse excluído.

Em declaração, Young rotulou o serviço de "lar da desinformação sobre Covid que põe vidas em risco", que ainda por cima tinha "mentiras sendo vendidas por dinheiro".

Em nota enviada à Folha nesta quinta-feira (27), a plataforma de streaming de áudio afirmou que já removeu "mais de 20 mil episódios de podcast relacionados à Covid-19 desde o início da pandemia".

"Queremos que todo o conteúdo de música e áudio do mundo esteja disponível para os usuários do Spotify. Com isso, vem uma grande responsabilidade em equilibrar a segurança para os ouvintes e a liberdade para os criadores", disse o comunicado.