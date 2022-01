“Arthur seria um santo se outras famosas falassem dos maridos”, diz Maíra Cardi

Maíra Cardi saiu em defesa do marido, Arthur Aguiar, que a traiu mais de 50 vezes (sim, foram mais de 50, e não "apenas" 16 como circula por aí. A própria coach foi quem expôs tudo nas redes sociais, na época se dizendo enojada das atitudes do ator. Agora reconciliada, a ex-BBB comentou a participação do ator no Big Brother Brasil 2022 e a sua nova rotina como esposa de um confinado no programa.

“Ele é doce, inteligente e divertido, se não eu jamais casaria com ele e jamais voltaria depois de tudo que passamos. Arthur teve um período que se perdeu, como milhões de homens que se perdem. A diferença é que foi exposto. Se atrizes e famosas resolvessem abrir a boca sobre seus maridos, podem ter certeza que Arthur seria santo. Não falo isso porque eu acho, estou falando porque sei.”, disparou ela, em entrevista ao Uol.

"Trabalho com transformação física e emocional. Seria uma farsa se não acreditasse na transformação do meu próprio marido. Transformei mais de 500 mil pessoas. Um bom trabalho começa em casa, é de dentro para fora", afirmou.

“Sempre tivemos essa certeza [sobre ser finalista] em nossos corações. Deus não daria essa chance se não fosse para isso. Nunca foi sobre mim, nem sobre o nome do Arthur. É sobre o poder da transformação de Deus. Arthur está lá para acreditarmos no ser humano. Ele vai ficar até a final!”, acredita.

"Meu altruísmo e amor falaram mais forte. Faltando dois dias para entrar, ele resolveu me colocar à frente de tudo. Pediu que eu liderasse a equipe. Já entendi que nesse período ele precisa mais de mim e assim farei. Acredito estar vivendo uma das fases mais intensas da minha vida. Paralelo a isso, sigo gerenciando minhas cinco empresas, meus 400 funcionários, minha filha e minha casa", afirmou.

Maíra também comentou sobre as piadas e memes dos quais vem sendo alvo devido às traições de Arthur: “Vamos ser sinceros, não tenho 'sido exposta', eu me expus. Eu contei as traições. Ninguém veio a público revelar meus segredos, eu mesma fiz. Não posso achar ruim, concorda? Precisamos dar conta das nossas ações até o fim delas.”.