Harmonização facial? Ricky Martin surge irreconhecível, deixa Marcos Mion chocado e se pronuncia

Imagens de Ricky Martin em uma entrevista começaram a circular pela internet e deixaram internautas perplexos com a mudança no rosto do cantor porto-riquenho. O artista de 49 anos que está lançando uma turnê com Enrique Iglesias apareceu mais inchado, o que levou muitos a concluírem que ele teria se submetido a uma harmonização facial, o comparando inclusive com Zac Efron, que também surgiu irreconhecível recentemente.

Meu Deus… acabei de ver uma foto do Ricky Martin com (des)harmonização facial … que triste. Um dos homens mais bonitos de todos os tempos…as pessoas precisam aprender a simplesmente ENVELHECER e entender que isso é LINDO. Faz parte do nosso processo e ponto final. — Marcos Mion (@marcosmion) October 1, 2021

Marcos Mion não resistiu ao comentar a situação, e deixou uma mensagem de incentivo para que as pessoas aprendam a envelhecer naturalmente, vendo beleza nas marcas deixadas pelo tempo.

Depois, o apresentador voltou ao Twitter para falar sobre o assunto: