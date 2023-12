Guta Stresser, a eterna Bebel de A Grande Famíila, posta fotos e preocupa fãs

Guta foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2021. Nos comentários, seguidores e amigos desejaram melhoras e orientaram a atriz a pedir ajuda: "Procure ajuda, minha eterna Bebel. Você não está sozinha. Se quiser conversar, pode contar comigo", "Força, querida atriz! Não desista! Você entrou na casa de tantas pessoas por muitos anos com a sua arte! Não esmoreça", "Fica bem, meu amor, levanta a cabeça. Vai dar tudo certo", foram alguns dos desejos dos fãs.

