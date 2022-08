Guilherme de Pádua se pronuncia sobre boato de almoço com Jair Bolsonaro após foto de esposa com Michelle

Ao lado da então esposa Paula Thomaz, Guilherme matou a colega de elenco Daniella Perez em 1992. O caso voltou à tona com o documentário “Pacto Brutal”, disponível no serviço de streaming HBO Max.

"A minha esposa foi ao culto, foi parabenizar o pastor Márcio porque é um pastor que tem um diferencial muito grande no Brasil, que acolhe todas as pessoas como fez comigo [...] Quando ela foi tinha ali uma fila de admiradores da primeira-dama, a minha esposa vai nessa fila sem ninguém saber quem ela é, sem a primeira-dama imaginar quem ela é, e tira uma fotografia, como uma fã, depois disso ela envia essa foto para o pai, o pai orgulhoso manda [a imagem] para parentes, e agora isso cai na mão da imprensa", afirmou ele.

Guilherme de Pádua, assassino de Daniella Perez, se pronunciou hoje (12) sobre o boato de que ele e a mulher, Juliana Lacerda Pádua, teriam almoçado com Jair Bolsonaro após vazar na internet uma foto da mulher abraçada com a primeira-dama Michelle Bolsonaro.

