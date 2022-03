Grupo que roubou set de filmagens da série Lupin é preso na França

De acordo com a polícia, os suspeitos que têm idades entre 13 e 21 anos atacaram a equipe com material pirotécnico e roubaram os materiais. Parte dos itens já foi recuperado pela polícia.

Segundo a AFP, os sete jovens são acusados de planejarem e executarem o crime. Na ocasião, o grupo levou equipamentos do set no valor de R$ 300 mil euros.

