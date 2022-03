Criminosos invadem apartamento de Dandara Mariana; família foi amarrada

Os criminosos foram embora depois de uma hora levando celulares, computador, joias e roupas. Os bandidos ainda tiveram a ousadia de tirar fotos, sem tirar o capuz, com as vítimas reféns.

No momento, a atriz estava com o pai, o ator Romeu Evaristo, a mãe Beth Nanas e o irmão, o cantor Noah Nahas. O pai e o irmão da atriz foram amarrados pelos três criminosos.

A atriz Dandara Mariana passou por um susto ao ter o apartamento invadido por criminosos na madrugada da última quinta-feira (17), no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.

