Gretchen impressiona ao mostrar cabelo real antes de trocar de aplique

Gretchen surpreendeu os fãs ao exibir o cabelo natural nas redes sociais antes de aplicar um novo alongamento. A cantora se preparou para sua participação no reality Power Couple ao lado do marido, Esdras de Souza, e mostrou o antes e depois do procedimento feito pela especialista Andreia Ribeiro, que costurou e colou o aplique nos fios curtos da artista.

