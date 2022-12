Goleiro 'Dibu', da Argentina, tem apelido inspirado em filme

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Autor de duas defesas de pênaltis na classificação da Argentina às semifinais da Copa do Mundo no Qatar, o goleiro Emiliano Martínez é tratado como herói pelo povo argentino pelas atuações em campo, é um defensor da leitura infantil e chama atenção por ter o curioso apelido de "Dibu".

O arqueiro, que defende as cores do time Aston Villa (ING), ganhou destaque na televisão com seus companheiro de seleção o chamando de "Dibu" -que é uma abreviação do termo "dibujo" que é desenho em espanhol.

Emiliano Martínez ganhou o apelido dos colegas de time por simplesmente ser parecido com o personagem do filme "Dibu" -que foi lançado em 1997.

Qual é a história do filme Dibu? Dibu é o filho caçula de um casal com quatro filhos. Ele, porém, é um desenho animado que não pode se expor para outras pessoas. Em uma viagem dos pais, ele conhece um grupo de pessoas e se encanta ao conhecer a também desenho animado "Biju".

De acordo com o colunista Tales Torraga, do site UOL Esporte, nas horas vagas, as mãos de Emiliano "Dibu" Martínez gosta de agarrar livros. Nada de eletrônicos, nada de telas, apenas a boa e velha encadernação.

Sua fixação pela leitura é gigante, e quem conhece a Argentina sabe da paixão do país por livros. Martínez, de 30 anos, nutre tanto o hábito que até lançou um livro infantil dois meses atrás justamente para propagar a paixão entre os pequenos.

Chamada "Paixão pelo futebol", a sua obra conta a saga do goleiro com ilustrações e textos que incutem tanto a magia da leitura quanto pelo esporte. É uma biografia para crianças.