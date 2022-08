Globo proíbe manifestações políticas de artistas durante eleições

A Globo reuniu, nesta quarta-feira (24), com atores que estão no ar ou em produções que terão estreia em breve e proibiu manifestações políticas durante as eleições.

De acordo com o UOL, artistas como Marcos Veras, Marcos Caruso, Tonico Pereira, Rosamaria Murtinho e Flávia Reis participaram da reunião, online, e receberam orientações como evitar posicionamentos políticos e também não subir em palanques de candidatos.

Em nota, a emissora informou que "não existe proibição de manifestações políticas pessoais dos talentos artísticos, desde que não vinculadas à emissora, inclusive em eventos presenciais e nas redes sociais".

Confira na íntegra;

"A Globo cumpre rigorosamente a legislação eleitoral e tem uma política interna sobre eleições alinhada à sua posição de neutralidade e isenção. A Globo reitera que não apoia qualquer candidato e que, em questões eleitorais, se limita a realizar a cobertura jornalística das eleições, seguindo seus Princípios Editoriais. Por isso, nos períodos eleitorais, conversamos com os profissionais do nosso casting para relembrá-los sobre as regras que, entre outras restrições, impedem que contratados da empresa que desejem se candidatar estejam no ar em qualquer programa. Não existe proibição de manifestações políticas pessoais dos talentos artísticos, desde que não vinculadas à Globo, nclusive em eventos presenciais e nas redes sociais. Elas não podem envolver ativos da Globo, como instalações da empresa, cenários e figurinos de personagens, etc. Não são permitidas manifestações de apoio a partido ou candidato em propagandas eleitorais no rádio e na televisão. Essas regras são essenciais para que não seja comprometida a percepção do público sobre a isenção da empresa. Aos jornalistas, no entanto, pela natureza da função, são vedadas manifestações de apoio eleitoral em quaisquer instâncias.".