Globo pode escolher famosos para o BBB21; veja nomes cotados

O Big Brother Brsail 2021 pode contar com famosos, embora Boninho já tenha afirmado neste ano que a próxima edição seria apenas com anônimos.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a produção do reality show já estaria atrás de influenciadores digitais com milhões de seguidores

Os nomes que já geraram interesse seriam Gracyanne Barbosa, Mayra Cardi, Gabriela Pugliesi, Kéfera, Alex Mapeli, Ney Lima. Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, pode ser uma grande surpresa como candidato

a integrar o elenco. Ele estava dado como certo em "A Fazenda", mas desistiu misteriosamente do reality show, alegando não ter interesse.

As conversas ainda estão em fase inicial, e, segundo a colunista, o cachê é o principal problema para fechar os contratos, já que na edição do BBB20, os convidados famosos não receberam nada pela participação, ganhando apenas porcentagens em cima do merchandising durante o programa.