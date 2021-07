Globo anuncia Cristiane como comentarista do futebol feminino na Olimpíada

A atacante de 32 anos é a maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos. Ela tem 14 gols marcados nas quatro edições que participou: 2004, em Atenas, 2008, em Pequim, 2012, em Londres e mais recentemente no Rio, em 2012. Cristiane tem duas medalhas de prata no currículo.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristiane foi anunciada hoje como um dos reforços do time da Globo, e será comentarista nas transmissões das partidas de futebol feminino na Olimpíada de Tóquio. A atacante, que joga no Santos, ficou de fora da lista de Pia Sundhage para o torneio.

