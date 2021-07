Ben Affleck e Jennifer Lopez são clicados em parque de diversões com filhos

Parece que o romance entre Ben Affleck e Jennifer Lopez voltou para ficar. Os dois foram flagrados juntos nos parques da Universal na última sexta-feira, ao lado dos filhos gêmeos de JLo, Max e Emme (13) e do filho mais novo de Ben, Samuel (9) fruto do casamento com Jennifer Garner. O grupo pareceu estar bem à vontade e os filhos interagiram bem entre si.

Ben Affleck and Jennifer Lopez snapped with kids at Universal’s ‘Simpsons’ park



July 2, 2021

Via @PageSix pic.twitter.com/j9vlDrccvv — bennifer tea (@jloaffleck) July 3, 2021

Atriz e cantora tem os gêmeos que são fruto do casamento com Marc Anthony. Já Ben tem três filhos com Jennifer Garner: Violet, Seraphina e Samuel.

Como não bastasse para a alegria dos fãs, o casal foi clicado também no sábado (3) juntinho e com roupas combinando durante uma caminhada.

CASAL DE GOSTOSOS! Ben Affleck e Jennifer Lopez numa caminhada juntos pic.twitter.com/RGkH4H3PnH — GN (@GN_GeekNation) July 4, 2021

O casal vem causando entre os fãs porque eles namoraram entre 2002 e 2004, noivaram, e cancelaram o casamento 4 dias antes da cerimônia, reatando agora, 17 anos depois.

JLo acaba de sair de um noivado de dois anos com o ex-jogador de beisebol, Alex Rodriguez, enquanto Ben Affleck, por último, namorou a atriz Ana de Armas, e foi visto muito abalado em janeiro, após o término,.

Segundo o site TMZ, a reaproximação de JLo com Ben começou em fevereiro, enquanto ela passava por uma crise no relacionamento com o noivo, e gravava na República Dominicana.