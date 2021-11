Gkay conta que fez as pazes com Carlinhos Maia: 'novo começo'

Gessica Kayane, a Gkay, revelou que fez as pazes com Carlinhos Maia. Os dois tiveram um desentendimento nos bastidores do 'Os Roni', do Multishow.

“Ele veio falar comigo e nós tivemos uma conversa maravilhosa. Eu acredito que Carlinhos e eu tivemos uma amizade linda no início das nossas carreiras, ele me ajudou muito. Tivemos uma história maravilhosa juntos. Durante todo esse tempo as memórias permaneceram, sabe? Sinto que isso é um novo começo e que a gente precisava desta conversa. Foi muito especial para mim e estou muito feliz e me sentindo leve”, disse a humorista em entrevista ao Leo Dias.

O motivo do desentendimento não foi esclarecido. Na época que a notícia veio à tona, Gkay afirmou que não houve nenhuma briga e que eles haviam apenas se distanciados.