Gisele Bündchen e Tom Brady passam férias paradisíacas com os filhos após separação

Gisele Bündchen e Tom Brady que estão separados há um ano mostraram que mantém a guarda compartilhada dos dois filhos em harmonia. O ex-casal ficou junto por 13 anos.

A modelo esteve com os filhos Benjamim, 13, e Vivian, 10, na Costa Rica na semana passada. O ex-jogador tirou um tempo com os filhos no domingo.

A família fez um passeio de barco para um mergulho. Nas imagens compartilhadas por Tom, estavam apenas os filhos dele com Gisele. O ex-jogador também é pai de Jack, 16, fruto do relacionamento com a atriz Bridget Moyanahan.

Antes do passeio com Tom, Benjamim e Vivian foram fotografados com Gisele na companhia também de Joaquim Valente, professor de jiu-jitsu apontado como affair da modelo, que já negou o romance.

A brasileira tem uma mansão na Costa Rica com vista para o Oceano Pacífico.