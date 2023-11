Giovanna Ewbank explica decisão de perdoar traição de Bruno Gagliasso: 'fomos muito sábios'

Giovanna Ewbank relembrou a traição de Bruno Gagliasso e explicou o motivo de ter perdoado o ator. O assunto surgiu no novo programa de Angélica, que acaba de estrear no Globoplay.

“Eu tinha feito três anos de casamento. Nós éramos muito novos. Casei com 22, ele com 26, e aí teve aquela coisa que todo mundo soube, da traição e tal, e a gente tendo que entender o que a gente queria sem ter que pensar no que os outros estavam pensando ou o que iam dizer se a gente voltasse ou não. Nós éramos muito jovens, mas fomos muito sábios em seguirmos o nosso coração e entender que a gente de fato queria ter aquela parceria que a gente tinha", contou.

“A história era que isso”, comentou Angélica. “Ninguém sabe o que levou aquilo. E a liberdade de dizer se você está com uma pessoa ou não, não é de domínio público”, completou Ivete Sangalo que também era convidada da atração.

Relembre a traição

Em 2012, dois anos após o casamento Giovanna e Bruno se separam após traição do ator com a modelo Carol Francischini. Poucos meses após a separação, o casal reatou o relacionamento e seguem juntos até hoje com seus três filhos Titi, Bless e Zyan.