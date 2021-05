Geraldo Luís volta à Record após covid e se emociona: ‘sou um milagre’

Depois de passar 22 dias internado com Covid-19, 11 deles na UTI, Geraldo Luís comemora a sua volta à televisão, de onde estava afastado desde fevereiro. Nesta quarta-feira, ele volta a comandar o “A Noite É Nossa”, na Record.

Na véspera do retorno, ele falou sobre como foi ficar internado, as sequelas da doença e o que ele tem feito para se recuperar.

"Tive arritmia, perdi 70% de movimento da perna. Também perdi o movimento do meu pé, mas agora está voltando. Estou fazendo fisioterapia todo dia, tomando remédios. Mas isso não é nada. Sabe por quê? Porque eu poderia não estar aqui”, disse ele à repórter Thatiana Brasil.

"Eu sobrevivi. Sou um milagre e quero dizer isso para todo mundo, que a vida vale a pena. É um momento de recomeço de tudo. Ser o mesmo Geraldo que eu entrei na UTI? Não!", afirmou.

"No sexto dia, já estava com 85% do pulmão tomado. Aí, perdi 12 quilos", disse ele, que passou dias na UTI do Hospital Villa Nova Star, em São Paulo.

O apresentador relembrou a ajuda que teve do filho, ao seu lado no hospital: "A presença silenciosa do João Pedro era um pedaço de Deus. Quando saí da UTI para o quarto, todos os dias foi o meu filho que me deu banho. Meu filho virou enfermeiro, meu filho foi de uma ternura".

O apresentador recebeu ajuda de alguns artistas também, como Xuxa Meneghel: "Ela me ligou quando eu estava internado, preocupada. Quando ela gosta, ela gosta. É um amor. A Sabrina [Sato] falou comigo. Cesar Filho me trouxe até oxigênio em casa. Tom Cavalcante, a Tici [Pinheiro]...".