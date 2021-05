Gênesis: Sarai será rebatizada por Deus; veja o resumo do capitulo de sexta

Com um público fiel, a novela Gênesis, da Record, chega na sexta-feira (14) ao seu 84º capítulo. A trama, que vai ao ar após o Jornal da Record, se consolidou como o programa mais visto fora da TV Globo.

No resumo do capítulo 84, da sexta-feira, o sofrimento de Sarai (Adriana Garambone) deve acabar.

Ela sente as palavras de Agar (Hylka Maria). Deus a rebatiza, avisando a Abrão (Zé Carlos Machado) que agora ela se chamará Sara, e que realizará o sonho de ter um filho.

O Senhor castigará o fruto da relação de Abrão com Agar, revelando que Ismael (Henrique Camargo) vai causar muitas desavenças entre seus descendentes. Deus ficará sem falar com Abrão por 13 anos até que aparecerá mais uma vez para uma nova aliança, o chamando agora de Abraão. . "E Sarai não se chamará mais pelo nome de Sarai, mas por Sara. Porque eu vou abençoá-la e dar a ela um filho. A abençoarei e será a mãe das nações. Reis de povos sairão dela", anunciará.

"Na verdade, Sara tua mulher, te dará um filho, que chamará Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, como aliança perpétua para sua descendência depois dele", dirá Deus. "Quanto a Ismael, tenho ouvido as suas intercessões por ele. Eu o tenho abençoado, e o farei frutificar e multiplicar muito também. Dele sairão 12 príncipes e uma grande nação. Mas a minha aliança estabelecerei com Isaque, o qual dará à luz neste tempo determinado, no ano que vem".

Outros detalhes - Abraão é avisado por Deus que todo homem deverá ser circuncidado. Ele obedece e dá início às circuncisões dos homens do acampamento. Abraão tem um encontro com os três anjos. Em Sodoma, Ló e Ayla demonstram frieza um com o outro.