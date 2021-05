Afiliada da Globo no Pará coloca palavrão no lugar do sobrenome de repórter

A TV Liberal, afiliada da Globo no Pará, trocou o nome do repórter Mario Carvalho por um palavrão durante a edição desta quinta-feira (13) no Jornal Liberal 2º Edição.

mario caralho pic.twitter.com/RDumJkBVY8 — gio do vigor (@giovaneigro) May 13, 2021

“Mario Caralho”, dizia a legenda do telejornal enquanto o jornalista falava sobre os 20 anos do Festival de Ópera do Theatro da Paz.

Internautas que assistiam ao programa não deixaram a gafe passar em branco e compartilharam imagens do momento nas redes sociais, se divertindo com a situação.