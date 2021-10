Geisy Arruda reclama de censura do Instagram em seus conteúdos: 'Virou igreja'

"Para você ter uma noção, até as duas capas dos meus primeiros livros, o Instagram derrubou. Para o terceiro livro, tive que me adaptar às diretrizes. Quem quiser ver minhas capas, tem que ir no meu site ou nos meus destaques", contou.

Geisy Arruda desabafou com os seguidores sobre a censura que seus conteúdos vem sofrendo no Instagram. Ela reclamou e disse que a plataforma 'virou uma igreja'.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.