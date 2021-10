Zé Vaqueiro se casa com Ingra Soares em Fortaleza; Veja fotos

Zé e a noiva no casamento do Zé vaqueiro pic.twitter.com/9k5SU7BKmX

Ingra Soares caminhou até o amado ao som de "Shallow Now". O artista não segurou as lágrimas e chorou no altar.

O cantor Zé Vaqueiro e Ingra Soares se casaram no religioso em uma cerimônia privada com a presença de familiares e amigos, nesta segunda-feira (25), em Fortaleza.

