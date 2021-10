Antonia Fontenelle revela o que fez com dinheiro que ganhou após posar nua

"Quando botei a perereca de fora na Playboy, primeira providência foi colocar dois poços artesianos. Cada um custou 30 mil reais. Água cristalina. Onde meus pais moram e ao redor, ninguém mais passa sede, não tem mais vaca caindo de sede lá. Coisa que qualquer prefeitura pode fazer, mas preferem trocar voto por um caminhão pipa", contou no programa do youtuber 'Cara a Tapa', de Rica Perrone.

