Geisy Arruda estreia no OnlyFans com nudez total e fetiche: ‘Enlouquecer os homens'

As primeiras imagens exclusivas que estarão no OnlyFans foram divulgadas pelo colunista.

Geisy já possuía uma conta na plataforma e ganhou dinheiro mesmo ser ter publicado nada. “Abri uma conta e fiquei offline. Estava amadurecendo a ideia, quando comecei a ver as pessoas assinando meu Only. Mesmo sem conteúdo, já tinham 300 dólares na minha conta. Não imaginava o quanto queriam ver minha nudez e o quão ela era valiosa. Foi impossível resistir”, afirmou.

A escritora de conteúdo erótico falou sobre a estreia no OnlyFans ao colunista Leo Dias. “É uma sensação divertida, como posar nua toda semana. Quero enlouquecer homens e mulheres, usar meu conhecimento como escritora, minhas histórias, meus relatos para o mercado do Only”, disse ela.

Geisy Arruda aderiu ao OnlyFans e estreia nesta segunda-feira (18) na plataforma com 60 conteúdos produzidos previamente com nudez total e fetiche.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.