Gabigol é visto visitando reforma de apartamento com Rafaella Santos, diz colunista

Gabigol e Rafaella Santos teriam reatado o namoro mais uma vez. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o craque do Flamengo foi visto visitando a obra de reforma de um apartamento alugado por Rafaella no Rio de Janeiro.

O tal apartamento de luxo fica no condomínio Península, na Barra da Tijuca, zona Oeste. Por lá, a irmã de Neymar estaria fazendo uma grande reforma, e vizinhos acreditam que ela irá morar no local com Gabigol, já que ele foi flagrado visitando o local ao seu lado.

O mais recente término dos dois aconteceu sob rumores de uma briga com a família de Neymar, no Réveillon do ano passado. Volta e meia há rumores de que eles foram vistos juntos. Se de fato os rumores se confirmarem, o suposto casal conseguiu se manter bem discreto até agora.