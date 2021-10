Ex-noiva diz que Lucas Penteado usou cocaína antes de vídeo acusando traição: ‘está tudo acabado'

Julia Franhani, ex-noiva de Lucas Penteado, acusou o ator de pegar seu celular e seus documentos pessoais para impedi-la de falar nas redes sociais após ele humilhá-la em uma live no Instagram, a acusando de traição. Ela afirmou, ainda, que ele misturou entorpecentes com bebida alcoólica no dia da live.

Segundo a maquiadora, o ex-BBB estaria “transtornado” no dia em que acusou de traição. “Ele chegou em casa totalmente fora de si. Ele já tava fora de si desde quarta-feira, usando e tava embriagado…”, disse ela ao programa A Tarde É Sua.

Julia afirma que o relacionamento acabou após o episódio. "Ele (Lucas) roubou meu celular. Trocou as senhas de todas as minhas redes sociais para tentar me calar, para eu não falar a verdade. Essa postagem dele é mentirosa, está tudo acabado depois do que ele fez comigo publicamente, depois da mentira que ele inventou. Ele estava louco (quando acusou de traição) e eu só tentei ajudar chamando o segurança. Além de roubar meu celular e tirar meu acesso das redes sociais, ele está com todos os meus documentos, já pedi para devolver e eles não devolvem".

Quando questionada o que Lucas teria usado, ela afirmou “Cocaína”. “Ele é usuário de cocaína?”, perguntou o repórter. Ela confirmou: “Infelizmente, sim”.

Julia relatou o que aconteceu no fatídico dia da live: “Na quinta, a gente tinha um evento para ir que era o show de stand-up do Yuri Marçal e eu falei pra ele: ‘no estado que você está, vou ficar. Agora se você quiser ir, pode ficar a vontade’. Ele saiu por volta das 21h. Não sei se chegou a ir nesse evento. Quando ele chegou em casa, estava mais transtornado do que já estava, revirando a casa inteira, já alegando e afirmando que eu tinha levado gente pra dentro de casa, procurando coisas que não tinham. Foi quand“O cara falou que ele não poderia solicitar a ambulância, somente eu, mas que estava enviando o segurança pra ver se estava tudo bem. Eu falei ‘tá bom’. O segurança subiu, bateu na porta e ele não quis abrir a porta, falando que estava tudo bem. Eu falei assim: ‘Amor, abre a porta. Vamos para o hospital, você não está bem. Por favor’. Ele não queria abrir a porta. Aí eu falei: ‘abre para o segurança e mostra que tá tudo bem’. Foi aí que ele abriu a porta e eu saí junto com o segurança”, completou.

Ela afirma que após o segurança subir, saiu do apartamento por medo de acontecer alguma tragédia. E foi quando Lucas fez a live: “Foi quando eu saí do apartamento e fui sentido elevador, aí ele viu eu saindo para o elevador com o segurança e abriu a live inventando aquela história que eu estava o traindo”.

Julia afirma que chegou a ser internada após a live. Com o impacto da exposição, ela tomou calmante em excesso, e precisou ser levada ao hospital. Agora, ela afirma que passa bem. “Tomei bastante, passei mal, minha mãe me levou para o hospital e tive uma crise de surto. Minha mãe pediu socorro pra uma viatura e vieram outras, mas agora estou bem”, disse..

“Era muita coisa na minha cabeça, muita gente, minha mãe sendo ameaçada, eu sendo ameaçada, as pessoas sem saber realmente o que aconteceu e vindo falar. Eu sem saber o que fazer. Eu esperando um pronunciamento dele que até agora não teve. Eu e minha mãe estamos sozinhas nesta”, contou.