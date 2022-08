Gabigol desfalca treino após deixar show com duas mulheres no Rio

Gabigol alegou dor nas costas ao desfalcar o treino do Flamengo na sexta-feira, no Rio de Janeiro, e no dia anterior chamou atenção por deixar uma noitada acompanhado de duas mulheres.

O atleta fez uma preparação separada dos outros colegas do time, com fisioterapia. Neste domingo, o Fla enfrenta o Palmeiras, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

Segundo o jornal Extra, Gabigol esticou a noite da última quinta-feira no Rio após deixar a área VIP do show de rap de MC Maneirinho no Espaço Hall. Ele saiu acompanhado da influenciadora Duda Carvalho e outra amiga, que cobriu o rosto com um casaco ao avistar as câmeras.

Vale lembrar que havia rumores de que o ex-namorado de Rafaella Santos estaria vivendo um affair com a atriz de Pantanal Bella Campos.