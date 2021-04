Gabi Brandt é internada no Rio com infecção grave

Gabi, que ficou famosa pelo reality show "De Férias com o Ex", é mãe de Davi e Henri, frutos do seu casamento com Saulo Poncio.

A equipe da influenciadora Gabi Brandt, mulher de Saulo Brandt, informou neste domingo (4) que ela está internada com um quadro grave de infecção nos rins, em uma clínica no Rio de Janeiro.

