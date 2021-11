Funcionário de Henrique e Juliano sofre choque elétrico ao montar palco

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O auxiliar técnico Felipe Augusto de Andrade recebeu uma descarga elétrica enquanto fazia a montagem do palco da dupla Henrique e Juliano. Os cantores se apresentariam na cidade de Águas Lindas (GO).

Felipe está internado na UTI, com um quadro considerado estável e consciente.

A assessoria de imprensa da dupla disse à reportagem que Felipe montava o cenário e estava com todos os equipamentos de segurança exigidos por lei, "contudo não sendo suficiente para evitar o incidente causado por vazamento de energia no grid do palco".

A equipe não informou se o incidente será investigado.

Felipe foi levado ao hospital Bom Jesus e chegou ser atendido. Os médicos recomendaram que ele fosse transferido para o Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG).

A dupla estava em casa, no estado do Tocantins, e cedeu um avião UTI para "transferi-lo com mais agilidade, conforto e segurança". Henrique e Juliano ainda prestam apoio para a família, principalmente para a mãe do auxiliar técnico para ela estar com ele.

Segundo a assessoria, tanto Henrique como Juliano "acompanham o estado de saúde do auxiliar, que está sendo assistido por médicos de confiança da dupla".

Os cantores estavam presentes no funeral de Marília Mendonça no início do mês. Amigos de primeiro feat, com "Impasse", Henrique e Juliano subiram no carro dos Bombeiros e participaram do cortejo da cantora.

A dupla vai lançar o projeto "Manifesto Musical" no próximo dia 9 de dezembro.