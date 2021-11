Ex-BBB Hadson Nery descobre filho de 19 anos após teste de DNA

Hadballa também afirmou que "não muda nada" ter descoberto a existência do filho agora, pois quer participar da vida do rapaz.

Hadson e a mãe do rapaz se relacionaram em 2001, em Belém (PA), cidade natal do ex-jogador de futebol. Sem saber da gravidez, Hadballa afirma que deixou o Brasil para jogar no exterior e apenas recentemente soube da possibilidade de ter outro filho.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-BBB Hadson Nery, conhecido como "Hadballa", descobriu que é pai de um rapaz de 19 anos após exame de DNA feito neste mês. Gabriel Mitoso é o quarto filho do participante do BBB 20.

