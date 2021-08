Foto mostra Sérgio Hondjakoff em delegacia após ser resgatado de cárcere

O ator Sérgio Hondjakoff negou que estivesse entre os internados resgatados de cárcere privado em uma clínica de reabilitação, em São Paulo, mas surgiu em uma foto com fã na delegacia de Pindamonhangaba onde depôs sobre o caso.

O G1 conversou com a fã, Rafaela de Paula, que confirmou que o registro foi feito na quarta-feira (4). “Eu estava em frente e aí o reconheci e fui conversar com ele. Me disse que estava na clínica, mas tinha dado problema lá e estava esperando a mãe vir de Resende para buscar”, contou.

A Polícia Civil também confirmou que o ator estava em cárcere privado na clínica, que foi alvo de uma operação da PC e do Ministério Público. O nome do artista e dos pais dele constam no boletim de ocorrência sobre o caso, mesmo assim ele negou que estivesse entre os internos.

46 internos eram mantidos em quartos sem acesso as chaves. A clínica de reabilitação para dependentes químicos foi fechada pela polícia após denúncias de tortura e maus-tratos.