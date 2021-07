Fora? Juliette responde Neymar após receber cantada do jogador

Juliette Freire reagiu ao xaveco jogado por Neymar Jr. no Twitter neste sábado, 31, quando o jogador se deixou à disposição da paraibana.

Ele aproveitou a oportunidade ao ver um tuíte da advogada, que elogiou a beleza dos atletas nas Olimpíadas: “Que tanto atleta gato é esse?! Queriaaaa...”, escreveu na ocasião.

Depois do campeão do ouro no surfe, Ítalo Ferreira, se mostrar interessado, Neymar também se mostrou disponível: “Não estou nas olimpíadas mas sou atleta também”, escreveu, colocando emojis de riso.

Juliette respondeu dando uma invertida de leve no atleta ao brincar com ele: “Kkkkk… tu gostaaaa, né?! O atleta ok, mas o gatoooooo eu não sei não”, escreveu com emojis de risos. Depois, ela voltou para consolar o jogador: “Brincadeiraaaaa… vc é gato também”.