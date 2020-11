Foo Fighters anuncia álbum novo e lança single; Confira

O Foo Fighters anunciou ‘Medicine At Midnight’, seu novo álbum, e ainda lançou o single ‘Shame Shame’ durante apresentação ao vivo no programa americano Saturday Night Live.

Confira o Single:

Medicine at Midnight terá 9 faixas:

1. Making a Fire

2. Shame Shame

3. Cloudspotter

4. Waiting on a War

5. Medicine at Midnight

6. No Son of Mine

7. Holding Poison

8. Chasing Birds

9. Love Dies Young

O álbum seguirá o lançamento de 2017, ‘Concrete and Gold’, e tem lançamento marcado para 5 de fevereiro de 2021.