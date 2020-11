Aos 20, Giulia Costa abre restaurante e recebe elogios de Otaviano Costa

Giulia Costa entrou no ramo do empreendedorismo e celebrou a nova fase nesta quarta-feira (11). A jovem de 20 anos é sócia de um restaurante, que será aberto na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, Otaviano Costa celebrou a conquista da enteada. "Tenho muito orgulho em dizer que entre seus sócios está nossa Giulia Costa, jovem empreendedora, cheia de sonho e realização", disse.

Apesar de ser vegetariana, o restaurante da filha da atriz Flávia Alessandra não seguirá as mesmas restrições. Ontem a jovem publicou um texto falando sobre a saudade que sente do pai, o diretor de TV Marcos Paulo, que faleceu em 2012. "Hoje é um dia de muitas conquistas pra mim, eu tô me sentindo tão adulta, tão mulher, sabe?. Queria que você sentisse isso comigo, e ficasse triste mas orgulhoso porque sua caçula tá crescendo", escreve a jovem em um dos trechos da homenagem.