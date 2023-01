Flavia Pavanelli é diagnosticada com pielonefrite

“Fui diagnosticada com pielonefrite depois de alguns dias achando que era 'só uma dor muscular (…) Meus sintomas foram silenciosos, demorei a procurar um profissional e isso fez com que meu caso ficasse à beira de uma infecção generalizada. Graças a Deus está tudo bem? Sim! Mas fica aqui meu alerta para sempre ouvirmos nosso corpo porque ele fala. Saúde não é brincadeira", alertou.

A influencer relatou aos seguidores que teve sintomas silenciosos e ainda fez um alerta para que as pessoas não ignorem ‘os sinais’ do corpo.

A pielonefrite é uma infecção do trato urinário, que acontece quando as bactérias atingem os rins. Ela causa desconforto nas costas, dor ao urinar e até febre. Se não tratada corretamente pode levar a morte.

Flavia Pavanelli foi diagnosticada com pielonefrite ao ser internada com fortes dores no último fim de semana.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.