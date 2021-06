Fiorella Mattheis se casa na Itália com herdeiro da Globo

Fiorella já foi casada com o ex-judoca e apresentador Flávio Canto de 2013 a 2014, e também já teve um namoro de três anos com o jogador Alexandre Pato

A atriz de 33 anos também postou uma foto antiga dos dois, em 2006, dando a entender que eles se relacionaram na época. "Esse mundão deu 4015 voltas e nos reencontramos, e agora para sempre! Te amo Ro. Eu com 18 e você com 22, 2006", escreveu.

Fiorella Mattheis se casou com Roberto Marinho Neto, um dos herdeiros da Rede Globo. Muito discreto, o casal que está junto há 3 anos e meio não deu indícios do casório nas redes sociais.

