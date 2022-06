Filipe Ret mostra balde com cigarros de maconha em aniversário: ‘open beck’

O cantor posou segurando o balde nas redes sociais e internautas criticaram o fato de nada ter acontecido com o artista já que a droga é ilegal no Brasil.

O rapper Filipe Ret comemorou o aniversário de 37 anos reunindo amigos em uma festa de aniversário, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (22) e dividiu opinões ao mostrar um balde com cigarros de maconha.

