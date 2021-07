Filho relata sofrimento de Orlando Drummond antes da morte do ator e dublador

Aos 101 anos, Orlando Drummond já não era o mesmo nos dias que antecederam sua morte, ocorrida no início da noite desta terça-feira (27) na sua casa, em Vila Isabel, zona Norte do Rio de Janeiro. O ator, dublador e humorista é lembrado pelo personagem “Seu Peru”, da Escolinha do Professor Raimundo, e por emprestar a voz a personagens icônicos como Scooby-Doo, Vingador e Popeye.

Segundo o seu filho, que recebeu o mesmo nome do pai, Orlando estava sofrendo muito nos últimos dias. "A gente estava preferindo que isso ocorresse porque meu pai estava sofrendo muito, estava piorando e respondendo cada vez menos. Do último sábado para cá, ele já não se alimentava, nem respondia mais a ninguém. Quando ele teve alta do hospital Quinta D'Or, ele veio para casa reconhecendo todo mundo, interagindo, falando, comendo. Mas sábado isso começou a mudar e ele começou a apagar, não reconhecia mais ninguém, não interagia e parou de comer. Estava só no soro. Estamos aqui ao redor da minha mãe, minha irmã, meu cunhado e eu. Meu filho e meu sobrinho estão viajando e tentando antecipar o voo para o Rio. A família está toda reunida", disse Orlando, em conversa com a revista Quem.

Entre abril e junho, Orlando ficou internado tratando uma grave infecção urinária.