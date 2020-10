Filho gato de Gloria Pires chama atenção dos internautas

Gloria Pires se declarou para o filho caçula Bento, que está comemorando 16 anos neste domingo (4). Em seu perfil do Instagram, a atriz publicou uma foto com o filho e os internautas não deixaram de notar a beleza do adolescente.

"Meu filho tão amigo e amoroso, saúde e paz de espírito nesse novo ano! Te amo, gatão", escreveu ela seguido de um emoji de coração.

O menino é fruto do casamento da atriz com Orlando Morais. Nos comentários, os seguidores desejaram felicitações e elogiaram a beleza do rapaz.