Filho de Denilson e Luciele Di Camargo tem reação fofa ao conhecer Neymar

Davi de 6 anos, filho de Denilson e Luciele Di Carmargo se emocionou ao conhecer seu ídolo Neymar, na noite de ontem (22). Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por dedicado_brumar (@dedicado_brumar) O momento foi registrado pelo ex-jogador. O pequeno chega a ficar com brilho nos olhos ao chegar perto do craque do PSG. Ele abraça o ídolo que retribui o carinho. "Sem palavras para te agradecer, Neymar. Olha a carinha do Davi quando te viu. Você sabe que te amo, né? Agora ainda mais", disse a irmã de Zezé Di Camargo e Luciano.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.