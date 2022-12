Filha posta foto com Pelé em cama de hospital

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Kely Nascimento publicou, na noite desta sexta-feira (22), em seu Instagram, uma foto abraçada ao pai, Pelé.

A filha do Rei do Futebol divulgou uma foto em que aparece abraçada ao pai. Na imagem, publicada dentro do hospital Albert Einstein, Pelé aparece na cama de um dos quartos do local.

Sophia Nascimento, filha do ex-goleiro Edinho e neta de Pelé, também aparece na foto. Pelé está internado desde o fim do mês passado no hospital em São Paulo.

"Seguimos aqui, na luta e na fé. Mais uma noite juntos", escreveu Kely na legenda da foto.