Filha de Pelé posta foto abraçada ao pai em hospital: 'seguimos aqui'

No último boletim médico divulgado na quinta-feira (22), a equipe médica informou que Pelé teve uma "progressão da doença oncológica" e precisa de cuidados com disfunções renal e cardíaca.

Uma das filhas de Pelé, Kely Nascimento, postou uma foto abraçado ao pai, na noite desta sexta-feira (23), no Hospital Albert Einsten, em São Paulo. O ex-jogador está internado para reavaliação do tratamento de um câncer no cólon.

