Murilo Huff desmente notícia falsa sobre Léo, filho com Marília Mendonça

O cantor Murilo Huff desmentiu uma notícia falsa que Léo, filho dele com Marília Mendonça, teria morrido. A informação foi divulgada no perfil do Twitter do cantor após ele ter as redes sociais invadidas por hackers, nesta sexta-feira (23).

Segundo a assessoria de imprensa do sertanejo as contas já foram recuperadas. Pelas redes sociais, a mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira, se pronunciou sobre caso: "Um maldoso hackeou o twitter do Murilo e soltou uma notícia de falecimento do Léo. Está tudo bem aqui em casa", disse.